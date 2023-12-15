Школы вокруг Орла капитально ремонтировать не планируют

О ремонте школ и планах на него сообщили окружные власти.

В 2024 году капитальный ремонт образовательных учреждений Орловского муниципального округа не запланирован. Однако работа по текущему ремонту школ будет продолжена. Об этом сообщается на сайте администрации округа. Местные власти попутно отчитались о том, что было сделано в 2023 году. Например, они сообщают, что в ряде образовательных учреждений был проведен текущий ремонт крыш и котельного оборудования, заменены оконные блоки. В целом на подготовку к новому учебному году было израсходовано более 28 миллионов рублей, на приобретение оборудования потратили свыше 5 миллионов рублей, а учебников закупили на 10,5 миллиона рублей.

«В следующем году работа в этом направлении будет продолжена», – заверили местные власти. Они также отметили, что в 2023 году сразу четыре школы стали участниками федерального проекта «Современная школа». Речь в данном случае идет о Звягинской средней школе, школе имени Киреевского, Овсянниковской и Становоколодезьской средних школах. Еще три учебных заведения (школа имени Жидкова, а также Троицкая и Михайловская средние школы) стали участниками федерального проекта «Цифровая образовательная среда», который реализуется в рамках национального проекта «Образование».

«Система образования Орловского муниципального округа включает в себя 34 образовательных учреждения, – сообщают также власти. – Ежегодно на проведение в них текущего ремонта, благоустройства прилегающих территорий, оснащение учебными принадлежностями, мебелью расходуется значительное количество средств областного и местного бюджетов».

ИА «Орелград»