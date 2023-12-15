В Орле многоквартирные дома, детсад и школа остались без тепла

Временно отключена подача теплоносителя на Заводском районе.

Причиной стал порыв теплосети, сообщает администрация Орла со ссылкой на АО «Орелгортеплоэнерго». В зону отключения попали дома на улице Комсомольской (342, 344, 346, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372), Планерной (31, 31 корп 1, 31 корп.2). Также без тепла остались детский сад №10 и школа №6.

«Как обычно… Снег, холод и у нас порывы…. Каждый год одно и тоже!!!» – пишут в комментариях к публикации администрации Орла.

Параллельно неприятности жителям региона доставил циклон «Ваня». Засыпаны дороги и дворы. В некоторых населенных пунктах были перебои в работе электросетей.

ИА “Орелград”