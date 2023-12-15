Конкурс на субсидирование казаков в Орле не состоялся

Однако субсидия из областного бюджета все равно будет выделена.

Руководитель администрации губернатора и правительства Александр Шалимов издал приказ о признании несостоявшимся конкурса на предоставление субсидий из областного бюджета казачьим обществам, осуществляющим свою деятельность на территории Орловской области. Судя по документу, причиной стало то, что на конкурс была подана всего одна заявка. Однако бюджетные деньги не пропадут. Администрация губернатора решила предоставить субсидию в размере 2 миллиона рублей Орловскому отдельскому казачьему обществу войскового казачьего общества «Центральное казачье войско», как единственному участнику конкурса 2023 года.

Соответствующий приказ уже появился в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской области – публичный информационный центр». Напомним, что конкурс был объявлен еще в октябре 2023 года. По его условиям, субсидии предназначены на проведение мероприятий в сфере охраны общественного порядка, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, охраны лесов, объектов обеспечения жизнедеятельности населения.

Кроме того, казенные средства казакам разрешено тратить на реализацию их собственных социально значимых программ по военно-патриотическому и военно-спортивному направлениям; на проведение культурно-массовых мероприятий, целью которых является развитие казачьих традиций и восстановление духовного наследия казачества; на мероприятия по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, военной подготовке и допризывной подготовке казачьей молодежи. Причем такими мероприятиями в течение года должно быть охвачено не менее 1100 человек.

«В отношении каждого отдельного получателя субсидии значение результата предоставления субсидии устанавливается соглашением с указанием точной даты завершения и конечного значения результата. Получатель субсидии обеспечивает достижение результата предоставления субсидии», – следовало из условий конкурса. Впрочем, в данном случае будет заключено только одно соглашение.

ИА «Орелград»