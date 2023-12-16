Как бюджетно отдохнуть в Москве на Новый год

В преддверии Нового года рассказываем, какие бесплатные и недорогие развлечения есть в столице – от уличного новогоднего фестиваля для всей семьи до экскурсий по крупнейшей в мире кольцевой ветке метро.

Покататься на коньках

Катание на коньках – одно из главных зимних развлечений москвичей. Катки есть во многих парках и на площадях. В парке Северного речного вокзала можно покататься на коньках бесплатно и сделать фото на фоне отреставрированного несколько лет назад исторического здания, похожего на корабль. В Парке Горького площадь катка составляет более 20 000 м², для посетителей установлены теплые павильоны, проходят интерактивные мероприятия на льду. Популярностью пользуются катки на ВДНХ и Красной площади.

Изучить новые станции метро

Уходящий год для московского метро стал знаменательным: здесь полностью открылась Большая кольцевая линия, которую строили 10 лет. Теперь это крупнейшая в мире кольцевая ветка, посещение которой можно превратить в настоящую экскурсию и изучить дизайн, технические возможности и инженерные решения.

Вернуться в детство

Придя в Музей детства в Центральном детском магазине на Лубянке, можно снова почувствовать себя ребенком. Здесь представлено более тысячи детских товаров и игрушек 50‒80-х годов ХХ века: плюшевые мишки, неваляшки, машинки и многое другое. В стоимость билета входит посещение смотровой площадки на крыше магазина.

Увидеть белых медведей

Московский зоопарк работает круглый год, так что прийти в гости к животным можно и зимой. На открытый воздух выходят бенгальские тигры, гепарды, а в небольшой мороз даже жирафы. Белые медведи, рыси, зайцы и лисицы, как и полагается, не боятся холодов, а теплолюбивые животные зимой живут в павильонах, куда также можно попасть.

Погулять по центру и попробовать главный московский десерт

Традиционно к Новому году Москву украшают гирляндами, шарами и световыми инсталляциями, так что прогулка по городу запомнится как взрослым, так и детям. В этот раз в центре также появится восемь световых арок в виде фасадов главных театров, самая большая – высотой 20 метров – расположится на Тверской площади. А недалеко от нее, на Триумфальной площади, находится одна из кондитерских, где можно попробовать фирменный десерт столицы – торт «Москва».

Почувствовать себя аристократом

В этом году впервые пройдет фестиваль «Усадьбы Москвы. Зима». С 22 декабря по 8 января 15 старинных усадеб – Коломенское, Царицыно, Кусково и другие – будут регулярно проводить у себя балы, снежные забавы, квесты, чаепития и маскарады. Участие бесплатное, на некоторые мероприятия необходима регистрация.

Познакомиться с чайными традициями столицы

Культурно-гастрономическая программа «Московское чаепитие» проходит до 8 января и предлагает гостям узнать о городских чайных традициях. На Тверской площади можно попробовать напиток из самовара и угощения, посетить мастер-классы и выступления артистов. Здесь же работает новый туристско-информационный центр Москвы, сотрудники которого помогут спланировать маршрут по новогодней столице и предоставят полезную информацию. Кстати, такие центры также есть на Северном и Южном речных вокзалах, в парке «Зарядье», аэропортах Внуково, Шереметьево.

ИА “Орелград”