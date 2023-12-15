Орловец чуть не упустил квартиру из-за штрафов ГИБДД

Мужчина погасил крупную задолженность, чтобы продать наследственное жилье.

В Орле крупный должник по исполнительному производству едва не угодил в крупные же неприятности. Подробности сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области. Речь идет о жителе Орла, в отношении которого было возбуждено более 60 исполнительных производств. Они находились на исполнении в Северном отделении судебных приставов областной столицы. Значительная их часть была связана с взысканием с мужчины задолженности по налоговым и коммунальным платежам, а также по штрафам ГИБДД. Общая сумма этих долгов составляла более 1 миллиона рублей.

«Кроме того, мужчина длительное время уклонялся от исполнения своих родительских обязанностей по выплате алиментов на содержание двух несовершеннолетних детей и накопил задолженность более 460 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба регионального Управления ФССП. – С целью исполнения требований исполнительных документов судебный пристав к гражданину применил комплекс мер принудительного исполнения, в том числе за неуплату средств на содержание детей гражданин неоднократно привлекался к уголовной ответственности по статье157 УК РФ».

В рамках исполнительного производства приставы выясни, что должник не так давно стал наследником, а в наследство ему достались 4-комнатная квартира и земельный участок. Судебный пристав тут же наложил арест на указанное имущество. Узнав об этом, должник внезапно «вспомнил» о своих обязательствах. Ведь он мог лишиться и земли, и квартиры. По закону, арестованное имущество может быть выставлено на торги, а выручка затем направляется взыскателям по исполнительным производствам.

«Такое развитие событий не входило в планы гражданина, – сообщает УФССП. – Мужчина собирался продать квартиру и уже нашел покупателей. Ради того, чтобы сделка не сорвалась, вся сумма задолженности в размере около 1,5 миллионов рублей была погашена. В настоящее время должник трудоустроен, и текущие платежи по алиментам удерживаются из заработной платы».

ИА «Орелград»