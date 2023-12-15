На следующей неделе в Орле заработают ёлочные базары

Новогодние деревья будут продавать по 13 адресам.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Торговля будет вестись с 20 по 31 декабря. Орловцам предложат не только ели, но и сосны и пихты, а также лапник (собранные в пучок ветви хвойных деревьев).

Базары разместятся по следующим адресам:

Комсомольская, 77, 78-Б (напротив), 242, 356, 384,

Октябрьская, 120 и 57,

8 Марта, 19,

Пушкина, 20,

Саханская, 2,

у кинотеатра «Родина»,

на площади Жукова,

у памятника «Металлург».

Также мэрия просит орловцев сообщать о фактах нелегальной торговли новогодними деревьями – вне вышеуказанных базаров. Информацию можно сообщить на телефоны

25-52-10 (добавочный 23-17) — Советский район,

25-52-10 (добавочный 22-14) — Заводской район,

25-52-10 (добавочный 21-14) — Железнодорожный район,

25-52-10 (добавочный 24-13) — Северный район.

ИА «Орелград»