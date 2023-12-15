На следующей неделе в Орле заработают ёлочные базары

Новогодние деревья будут продавать по 13 адресам.
Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Торговля будет вестись с 20 по 31 декабря. Орловцам предложат не только ели, но и сосны и пихты, а также лапник (собранные в пучок ветви хвойных деревьев).
Базары разместятся по следующим адресам:
- Комсомольская, 77, 78-Б (напротив), 242, 356, 384,
- Октябрьская, 120 и 57,
- 8 Марта, 19,
- Пушкина, 20,
- Саханская, 2,
- у кинотеатра «Родина»,
- на площади Жукова,
- у памятника «Металлург».
Также мэрия просит орловцев сообщать о фактах нелегальной торговли новогодними деревьями – вне вышеуказанных базаров. Информацию можно сообщить на телефоны
- 25-52-10 (добавочный 23-17) — Советский район,
- 25-52-10 (добавочный 22-14) — Заводской район,
- 25-52-10 (добавочный 21-14) — Железнодорожный район,
- 25-52-10 (добавочный 24-13) — Северный район.
ИА «Орелград»