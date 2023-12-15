В облправительстве рассказали, когда заработает футбольный манеж

15.12.2023 | 16:29 Новости, Спорт, Строительство

Объект находится на стадионе Ленина.

Фото: ИА “Орелград”

Напомним, его строительство велось в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Чтобы прояснить текущую и дальнейшую судьбу объекта, «Орёлград» направил официальный запрос главе Департамента физкультуры и спорта Орловской области Алексею Берестову.

В ответном послании указывается, что 1 декабря был подписан акт о завершении строительных и монтажных работ. 8 декабря получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

В данный момент манеж проходит ряд других обязательных процедур. Их конечным итогом станет официальная передача объекта в оперативное управление Центрального Стадиона имени Ленина.

«Далее манеж будет работать в тестовом режиме. На полную мощь объект заработает после 1 февраля 2024 года», – пояснил Берестов.

Ранее стало известно, что крытый футбольный манеж назовут в честь Ивана Мосякина.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2023 год

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