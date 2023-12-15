Орловская прокуратура внесла 65 представлений по уборке снега

Это сделано за последние дни.
Как рассказали в прокуратуре Орловской области, представления внесены в органы местного самоуправления и управляющие организации. Причиной является ненадлежащее содержание автомобильных дорог.
Кроме того, орган надзора внёс представление начальнику Управления МВД России по Орловской области. Как считают в прокуратуре, полиция допустила упущения в своей работе и не привлекла должностные лица, которые довели орловские дороги «до ручки», к установленной законом ответственности.
«Проверки в данной сфере будут продолжены», – указали в ведомстве.
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ИА «Орелград»