Орловская прокуратура внесла 65 представлений по уборке снега

Это сделано за последние дни.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, представления внесены в органы местного самоуправления и управляющие организации. Причиной является ненадлежащее содержание автомобильных дорог.

Кроме того, орган надзора внёс представление начальнику Управления МВД России по Орловской области. Как считают в прокуратуре, полиция допустила упущения в своей работе и не привлекла должностные лица, которые довели орловские дороги «до ручки», к установленной законом ответственности.

«Проверки в данной сфере будут продолжены», – указали в ведомстве.

Ранее мэр Юрий Парахин рассказал, когда уберут снег в Орле.

ИА «Орелград»