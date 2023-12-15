Орловчанка стала одним из лучших библиотекарей России

Наталия Колесниченко победила во всероссийском конкурсе.

Библиотекарь из города Орла Наталия Колесниченко стала победителем первого Всероссийского конкурса среди работников региональных и муниципальных библиотек на лучшую организацию информационно-разъяснительной работы в период подготовки и проведения выборов в органы государственной власти и органы местного самоуправления в Российской Федерации. Конкурс был организован ЦИК России. Как пояснили в Избирательной комиссии Орловской области, представительница региона первенствовала в номинации «Лучшее мероприятие».

«Наталия Колесниченко, сотрудник библиотеки города Орла, представила на конкурс приключенческую познавательную игру «Избирательный марафон: ВЫБОР, ЗНАНИЕ, СКОРОСТЬ», – пояснили в облизбиркоме. – Неоднократно это мероприятие было проведено в Центральной городской библиотеке им. А.С.Пушкина МКУК «Централизованная библиотечная система города Орла» для учащихся учебных заведений города Орла. Поздравляем!».

В целом на указанный конкурс заявки были поданы от 55 субъектов РФ. В финальный этап, проходивший на федеральном уровне, было отобрано 149 работ. Кстати, от Орловской области было направлено две работы: от Наталии Колесниченко и от коллектива Орловской областной специальной библиотеки для слепых им. А.Г. Абашкина под руководством директора Евгения Борисова.

Тем временем, избирательные комиссии региона начали информировать орловских избирателей о предстоящих выборах президента, которые пройдут в марте 2024 года. На улицах Орла и населенных пунктов области размещаются информационно-разъяснительные материалы, баннеры и билборды. Кроме того, региональный контакт-центр Информационно-справочного центра ЦИК России успешно прошел тестирование. Как пояснили в облизбиркоме, он готов к принятию обращений граждан в период подготовки и проведения выборов президента России. Телефон контакт-центра: 8-800-200-0020.

ИА «Орелград»