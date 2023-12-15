Орёл и Москву соединят шесть дополнительных поездов

Они будут ходить на новогодних каникулах.

ОАО «РЖД» объявило о запуске шести новых поездов на московском направлении. Они будут курсировать с 30 декабря по 8 января с остановками в Орле.

Таким образом в компании планируют удовлетворит спрос на железнодорожные пассажирские перевозки, традиционно возрастающий в период длинных новогодних каникул.

В направлении из Москвы проедут поезда:

№219 «Москва – Белгород» (прибытие в Орёл 30 декабря и 6 января в 01:57),

№233 «Москва – Курск» (прибытие в Орёл 30 декабря и 6 января в 05:40),

№235 «Москва – Белгород» (прибытие в Орёл 31 декабря в 18:32).

В направлении на Москву:

№220 «Белгород – Москва» (отправление из Орла 3 и 8 января в 05:49),

№234 «Курск – Москва» (отправление из Орла 2 и 8 января в 22:59),

№236 «Белгород – Москва» (отправление из Орла 30 декабря в 15:11).

Ранее стало известно о запуске дополнительного поезда между Орлом и Петербургом.

ИА «Орелград»