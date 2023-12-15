Транспорт обошелся орловцам в 834 миллиона налоговых рублей

Налоговая служба озвучила предварительные итоги своей работы.

Как сообщили в Управлении ФНС России по Орловской области, в стенах этого ведомство прошло итоговое заседания Общественного совета. Представители ведомства рассказали общественникам о предварительных итогах своей работы в уходящем году. В частности, заместитель руководителя УФНС Елена Михайлова рассказала об исполнении налоговых уведомлений по имущественным налогам за 2022 год, а также о работе с налоговой задолженностью физических лиц. По ее словам, имущественные налоги являются наиболее постоянным и устойчивым источником формирования регионального и местных бюджетов. Их доля в объеме доходов консолидированного регионального бюджета составляет около 14 процентов.

«По состоянию на 12 декабря в бюджет поступило более 1,3 миллиарда рублей, что больше, чем в 2022 году, на 142 миллиона рублей, – перечисляет пресс-служба УФНС. – Из них поступления от уплаты налога на имущество физическими лицами составило 248,3 миллиона рублей, от уплаты земельного налога физическими лицами – 230,7 миллиона рублей, от уплаты транспортного налога физическими лицами – 834,4 миллиона рублей. Вместе с тем, чтобы увеличить поступления в региональный и местные бюджеты, управление продолжает проводить работу по снижению задолженности по имущественным налогам физических лиц».

В свою очередь глава УФНС Ирина Емельянова в своем выступлении перед общественниками отметила, что налоговая служба продолжает собственную технологическую трансформацию. Ежегодно внедряются новые технологические решения, которые гармонично встраиваются в процессы налогового администрирования.

«Налоговые органы работают в быстроменяющейся экономической ситуации, связанной с нарастающими санкциями, перестройкой логистических цепочек, – пояснила Ирина Емельянова. – Но, несмотря на непростые условия, коллективу регионального налогового органа удалось обеспечивать позитивную динамику налоговых поступлений во все уровни бюджета».

ИА «Орелград»