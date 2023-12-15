Орловские спасатели вытащили из снега 9 автомобилей

Таковы итоги дежурных суток.

Информацию сообщили в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области.

Среди машин, застрявших в снегу, оказались и автомобили «Скорой помощи», и грузовики-тяжеловесы, и обычные легковушки, в которых находились маленькие дети. Основная часть таких выездов пришлась на вечер минувшего дня.

Так, сразу три случая с фурами произошли в Орле. Сотрудникам МЧС пришлось вытаскивать тяжеловесы, перекрывшие движение, накануне около 10 часов на улице Зеленина, около 19 часов в переулке Маслозаводском и около 23 часов на улице Карачевской. В Маслозаводском застрявшая фура перекрыла железнодорожный переезд.

Также МЧС помогла медикам, поставив на ход несколько автомобилей «Скорой помощи». С этими целями спасатели выезжали под Новосиль в район населённых пунктов Пруды и Мужиково (около 19 часов), а также, в Орловском муниципальном округе, в посёлок Гать (около полуночи) и Крутая Гора (уже сегодня, около часа ночи). Кстати, в последнем случае в «Скорой» находились не только медики, но и пациент.

Кроме того, сотрудники МЧС помогли детям. Около 22 часов в Хотынецком районе в деревне Абалмасово застряла в снегу женщина-водитель, перевозившая несовершеннолетних. Около полуночи в Верховском районе на трассе «Верховье – Большой Синковец» также застрял легковой автомобиль, где находились мужчина и ребёнок. В первом случае спасатели смогли поставить машину на ход. Во втором – сами отвезли потерпевших к месту проживания.

ИА «Орелград»