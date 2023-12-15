Владимир Строев посетил горсовет после ранения

Ранее он находился на лечении.

Новость сообщил председатель парламента Орла Василий Новиков.

«После лечения в госпитале, он пришел в родной горсовет, чтобы встретиться с коллективом. Сейчас Владимир Владимирович восстанавливается после ранения, которое получил вместе с другими военнослужащими, когда попали под минометный обстрел в Курской области. Мы все желаем ему скорейшего выздоровления», – написал спикер городского совета в соцсетях.

Владимир Строев, заместитель Новикова, был мобилизован осенью 2022-го года. Орловец получил должность заместителя командира полка по связи. В ноябре этого года он попал под миномётный обстрел в Рыльском районе Курской области, рядом с границей России и Украины, и был ранен в бедро и колено.

Впоследствии орловец находился на лечении в Курской областной больнице. Врачи вынули из его тела пять осколков.

ИА «Орелград»