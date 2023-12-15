Парахин рассказал, когда уберут снег в Орле

15.12.2023 | 14:00 ЖКХ, Новости

По словам мэра, проблема решается с максимальными усилиями.

Фото: t.me/orelregion_government

Интервью на злободневную тему появилось в официальном телеграм-канале Орловской области.

«В ближайшие двое суток нами планируется вывоз снега с центральных улиц и магистралей города Орла. В среднем в день мы будем вывозить порядка двух – двух с половиной тысяч кубометров снежных масс», – рассказал Парахин.

«Сейчас в городе Орле в дневное и в ночное время работает от 150 до 200 единиц техники. Это техника и «Спецавтобазы», и хозяйствующих субъектов», – добавил мэр. Отметим, что ранее администрация Орла сообщила, что в данный момент уборкой снега занимаются 50 единиц техники и 53 человека – уборщика территорий (видимо, имея в виду только «Спецавтобазу»).

Также Парахин напомнил, что ещё 12 декабря в Орле ввели режим повышенной готовности. Помимо всего прочего, это обязывает все хозяйствующие субъекты (как государственные, так и частные) привлечь все силы для устранения последствий снегопадов. В числе компаний, которые оказывают наиболее значительную помощь в этом деле, мэр назвал «Квадру», «Орёлгортеплоэнерго», «МРСК», а также все организации, связанные со строительством. Парахин выразил им свою благодарность.

ИА «Орелград»


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