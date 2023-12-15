В Орле пытаются продать участок в горпарке для кафе или офиса

15.12.2023 | 14:36 Новости, Общество

Объявление размещено на популярном ресурсе объявлений.

Площадь участка в городском парке, которую хотят реализовать за 29 млн рублей, – 19 соток.

«Назначение: эксплуатация и обслуживания зданий и сооружений. (подходит под любой вид деятельности (ресторан, кафе, гостиницу, офисное здание итд)», – гласит объявление.

Собственник готов рассмотреть любые варианты обмена и расчётов.

Отметим, ранее на этом месте располагалось здание бывшего психоневрологического диспансера. Строение являлось объектом культурного наследия. До сих пор значится в соответствующем реестре как дом смотрителя Орловского тюремного замка.

ИА “Орелград”


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