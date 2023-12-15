В Орле не вышло на маршруты 30% общественного транспорта

15.12.2023 | 12:29 Новости, Общество

Причиной стал снегопад.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Информацию озвучил мэр города Юрий Парахин, сообщают «Вести-Орёл».

Циклон «Ваня» прошёлся по областной столице накануне вечером и сегодня ночью. В результате 30% общественного транспорта не вышло на маршруты. Оставшийся оказался переполнен, а стоимость поездки на такси выросла в несколько раз.

Сейчас коммунальные службы города трудятся, чтобы уже вечером все автобусы, троллейбусы и трамваи смогли работать в обычном режиме. Как рассказали в администрации города, уборкой снега занимаются 50 единиц техники и 53 человека – уборщика территорий.

Коммунальщики перешли в усиленный режим ещё во вторник – и продолжат работать так как минимум до ближайшего понедельника.

ИА «Орелград»


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