В Орле не вышло на маршруты 30% общественного транспорта

Причиной стал снегопад.

Информацию озвучил мэр города Юрий Парахин, сообщают «Вести-Орёл».

Циклон «Ваня» прошёлся по областной столице накануне вечером и сегодня ночью. В результате 30% общественного транспорта не вышло на маршруты. Оставшийся оказался переполнен, а стоимость поездки на такси выросла в несколько раз.

Сейчас коммунальные службы города трудятся, чтобы уже вечером все автобусы, троллейбусы и трамваи смогли работать в обычном режиме. Как рассказали в администрации города, уборкой снега занимаются 50 единиц техники и 53 человека – уборщика территорий.

Коммунальщики перешли в усиленный режим ещё во вторник – и продолжат работать так как минимум до ближайшего понедельника.

ИА «Орелград»