Замгендиректора стройкомпании будут судить за ЧП с рабочим

Об этом сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.

Уголовное дело возбуждалось по статье «нарушение требований охраны труда». 48-летний обвиняемый признал вину полностью. К настоящему моменту следствие завершено, а дело передано в суд.

Инцидент произошёл в Орловском муниципальном округе в посёлке Знаменка 11 июня этого года. Как установил СК, заместитель генерального директора одной из строительных компаний допустил дорожного рабочего к выполнению работ не по его специальности. При этом работник не проходил инструктаж (в установленном порядке), обучение правилам охраны труда, профессиональную подготовку. Также обвиняемый не обеспечил контроль за ходом выполнения работ.

Компания занималась разбором здания. Когда рабочий выполнял строповку (подъём и перемещение на стропах) очередной плиты, она разломилась на части. Мужчина, находившийся внутри демонтируемой конструкции, упал на землю и получил телесные повреждения – закрытую тупую травму грудной клетки. В итоге его здоровью был причинён тяжкий вред.

Ранее стало известно, что Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об аварийном доме по Студенческой, 4, в Орле.

ИА «Орелград»