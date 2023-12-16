Амчанин поплатился за сорванный с патрульного видеорегистратор

Стычка с полицейским привела к возбуждению уголовного дела и суду.

Вступил в силу обвинительный приговор Мценского районного суда в отношении местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Потерпевшим по данному делу проходил полицейский, сотрудник отдельного взвода патрульно-постовой службы МО МВД России «Мценский».

Как следует из материалов дела, в мае 2023 года в дежурную часть поступил телефонный звонок. Звонивший сообщил, что его соседи громко слушают музыку и мешают спать. Время к тому моменту перевалило за полночь. По указанному адресу был направлен наряд из троих полицейских. Они поднялись на лестничную площадку третьего этажа и позвонили дверь. Открыл им хозяин квартиры, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские представились и потребовали от него прекратить противоправные действия по нарушению тишины.

В ответ на это мужчина попытался скрыться в своей квартире, закрыв за собой дверь. Полицейские попытались ему помешать, и в этой борьбе подсудимый сорвал видеорегистратор, который висел у потерпевшего сотрудника полиции на нагрудном кармане. После его скрутили и повели в служебный автомобиль. Однако по пути нетрезвый мужчина сумел вывернуться и трижды ударил по лицу ближайшего полицейского. Потерпевшим оказался тот же сотрудник, который ранее лишился видеорегистратора.

Подсудимый в судебном заседании вину в совершении преступления признал полностью, согласился с предъявленным обвинением и поддержал свое ходатайство о постановлении приговора без судебного разбирательства, поданное еще на стадии предварительного расследования. Он подтвердил суду, что полностью осознает характер и последствия заявленного ходатайства. В результате мужчина был наказан уголовным штрафом в размере 30 тысяч рублей.

ИА «Орелград»