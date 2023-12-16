Система образования Мценска получит глобальное финансирование

Обучение школьников и воспитание дошколят планируют вывести на новый уровень.

Программа «Развитие муниципальной системы образования города Мценска» получит масштабное финансирование из бюджетов всех уровней в ближайшие три года. Это стало известно после того, как власти райцентра утвердили ее основные параметры. Муниципальная программа реализуется в один этап: с 2024 года по 2026 год. Общий объем финансирования составит 2,1 миллиарда рублей, из которых из федерального бюджета поступит 135,453 миллиона рублей, из областного бюджета – 1,232 миллиарда рублей, из местного бюджета – 738,824 миллиона.

Документ предусматривает создание в системе дошкольного, начального, основного и среднего общего образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей. Кроме того, планируется развитие системы дополнительного образования детей и молодежи, выявление и поддержка одаренных детей; создание системы организации здорового, качественного сбалансированного питания учащихся общеобразовательных учреждений.

Согласно установленным целевым индикаторам, доля дошкольных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям в части учебно-воспитательной базы, должна составить в ближайшие три года не менее 70 процентов от их общего количества, доля школ – не менее 91 процента, доля учреждений дополнительного образования – не менее 60 процентов. Полностью планируется обеспечить доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет – власти поставили задачу не допустить появления даже минимальной очереди в детсады.

Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования должен достигнуть уровня в 89 процентов от всех юных амчан указанного возраста. В рамках программы также планируется проводить не менее 250 качественных психолого-педагогических консультирований обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования, в общей численности должна составить 25 процентов.

Кроме того, программа включает в себя мероприятия по пропаганде принципов здорового питания среди детей и их родителей, своевременное полное выполнение требований надзорных органов по вопросам организации работы дошкольных организаций, повышение профессионального мастерства классных руководителей, становление и развитие ученического самоуправления, усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций и др.

ИА «Орелград»