Жителям Ливен разрешили искать коррупциогенные факторы

Правила проведения независимой антикоррупционной экспертизы ввели в Ливнах.

В Ливнах вступил в силу «Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Ливенского городского Совета народных депутатов». Он был принят на прошедшем заседании местного парламента. Как следует из преамбулы документа, целью антикоррупционной экспертизы является выявление в муниципальных нормативных правовых актах и их проектах норм, которые создают предпосылки или повышают вероятность совершения коррупционных действий.

Задачами антикоррупционной экспертизы являются выявление и описание коррупциогенных факторов, в том числе внесение предложений и рекомендаций, направленных на устранение или ограничение действия таких факторов. Документом предусмотрено несколько видов экспертизы. В одном случае она будут проводиться в отношении проектов нормативных актов местного парламента, в другом – в отношении уже действующих актов. В обоих случаях этим будут заниматься юридический отдел администрации города и межрайонная прокуратура.

Кроме того, предусмотрена независимая антикоррупционная экспертиза. Ее за счет собственных сил и средств вправе проводить институты гражданского общества и граждане Российской Федерации. Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проекты нормативных правовых актов будут размещаться на официальном сайте администрации города Ливны. Срок, установленный для приема заключений по результатам такой экспертизы, составляет 7 календарных дней.

Впрочем, не все акты будут доступны независимым экспертам. «В отношении проектов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, независимая антикоррупционная экспертиза не проводится. Такие акты не подлежат размещению на сайте», – говорится в тексте нового положения. Результаты независимой антикоррупционной экспертизы отражаются в заключении по форме, утвержденной Министерством юстиции РФ. В нем должны быть указаны выявленные в нормативном правовом акте или его проекте коррупциогенные факторы и предложены способы их устранения.

«Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению разработчиком проекта в тридцатидневный срок со дня его получения, – говорится в документе. – По результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим независимую экспертизу, направляется мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в заключении отсутствует предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов».

ИА «Орелград»