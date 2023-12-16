Бывшей губернской больнице дадут новые зоны охраны

Эксперты одобрили разработанный в Орле проект.

Объект культурного наследия «Здание бывшей губернской больницы» в скором времени получит зоны охраны. К этому сделан очередной шаг – эксперты выдали положительное заключение на проект, разработанный одной из местных компаний. Следующим шагом станет утверждение зон охраны на уровне областных властей. Здание бывшей губернской больницы расположено в центральной исторической части Орла и, как отмечают эксперты, является локальным архитектурным акцентом, выделяющимся стилистически в окружающей застройке на фоне других элементов среды.

К середине 20 века окружающая территория была застроена комплексом зданий, относящимся к Орловской областной клинической больнице, корпуса которой сейчас и формируют ландшафтную среду объекта культурного наследия. Она представлена пологим рельефом, зелеными насаждениями вдоль бульвара Победы, улицы Лескова и совокупностью древесных, кустарниковых и травянистых насаждений на территории клинической больницы.

Проект включает в себя граница зон охраны, режимы использования территорий и земель и требования к градостроительным регламентам в границах. Рекомендованы к установлению две зоны охраны – охранная зона (ОЗ) и зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ: (ЗРЗ 1-1, ЗРЗ 1-2, ЗРЗ 2). Границы установлены с учетом сложившегося историко-культурного ландшафта и градостроительной среды.

Проектируемая ОЗ установлена на территории, смежной с границами объекта культурного наследия, и «обоснована зоной наилучшего зрительного восприятия объекта культурного наследия, а также подлинностью исторической среды».

Она включает в себя озелененный бульвар, с которого открывается вид на памятник, и частично открытое пространство с северо-запада, обеспечивающее визуальную связь историко-градостроительной среды. Кстати, в 2022 году уже были установлены зоны охраны, они будут переутверждены, в том числе из-за затянувшегося строительства «Титаника» – многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы. Из границ охранной зоны будет исключен участок с выступающими частями «Титаника», а именно балкон с опорным столбом и входная зона с лестничным маршем).

«В границах проектируемой охранной зоны ОЗ отсутствуют объекты капитального строительства, – отмечают эксперты. – Проектом режимов использования земель и требованиями к градостроительным регламентам предусмотрены ограничения, обеспечивающие сохранение ландшафтной среды – элементов ландшафта, открытого пространства, с которого открывается вид на объект культурного наследия, а также запрет на строительство объектов капитального строительства и условия проведения работ по содержанию территории».

Эксперты пришли к выводу, что «установление охранной зоны в предлагаемых границах позволит сохранить историко-градостроительную и смысловую значимость объекта культурного наследия в существующей градостроительной и природной среде, а также предусмотреть возможность регенерации ландшафтной среды с целью сохранения наилучшего зрительного восприятия объекта исследования, предотвратить нарушение условий восприятия памятника».

ИА «Орелград»