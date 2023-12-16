Облсуд смягчил приговор орловцу, откусившему приятелю ухо

Мужчина добился снижения срока заключения на 1 месяц.

Орловский областной суд смягчил наказание, назначенное жителю Хотынецкого района судом первой инстанции за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица (часть 1 статьи 111 Уголовного кодекса РФ). Изначально мужчина был наказан лишением свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также был удовлетворен гражданский иск о взыскании с него в пользу потерпевшего морального вреда, причиненного преступлением, в размере 380 000 рублей.

«Приговор был обжалован в Орловский областной суд, судебная коллегия которого судебный акт изменила, признав смягчающим наказание обстоятельством частичное возмещение потерпевшему морального вреда, и смягчила назначенное наказание до 3 лет 5 месяцев лишения свободы, – сообщает пресс-служба Хотынецкого районного суда. – В остальном приговор оставлен без изменения».

Как следует из материалов дела, преступление было совершено в апреле 2022 года. В тот день подсудимый сам развязал конфликт со своим знакомым. На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений он сначала жестоко избил потерпевшего. Последний получил телесные повреждения в виде ссадин на лице и шее, а также кровоподтек переносицы. Однако обидчик на этом не остановился и… откусил потерпевшему часть ушной раковины, причинив тем самым «тяжкий вред здоровью, выразивший в неизгладимом обезображивании лица».

«Подсудимый свою вину признал в том, что случилась перепалка с потерпевшим и что они немного потолкались; не признал в том, что откусил часть уха потерпевшего, и сказал, что вообще его не кусал, – следует из информации суда. – Несмотря на то, что подсудимый в судебном заседании свою вину в полном объеме не признал, его вина в совершении вышеуказанного преступления была полностью доказана. Обстоятельств, смягчающих и отягчающих вину подсудимого, судом установлено не было. Приговор вступил в законную силу».

ИА «Орелград»