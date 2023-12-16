Отказавшегося работать орловца отправили в колонию

Мужчина систематически прогуливал назначенные ему судом обязательные работы.

Колпнянский районный суд Орловской области удовлетворил представление уголовно-исполнительной инспекции о замене обязательных работ лишением свободы. Как пояснили в пресс-службе суда, представление УИИ касалось судьбы жителя Колпны. Ранее этот мужчина приговором того же суда был признан виновным в повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ.

Пьяный водитель получил тогда наказание в виде 460 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года 10 месяцев. Когда приговор вступил в силу, осужденный был поставлен на учет в Колпнянский межмуниципальный филиал «ФКУ УИИ УФСИН России по Орловской области». В соответствии с законодательством, сотрудники инспекции разъяснили ему разъяснены порядок и условия отбывания наказания в виде обязательных работ, выдали памятку и направление для отбывания наказания. После этого мужчина приступил к отбыванию наказания.

«Однако он систематически не выходил на обязательные работы без уважительных причин, – отметили в пресс-службе Колпнянского районного суда. – В судебном заседании осужденный не согласился с представлением, подтвердив письменные объяснения, данные по фактам допущенных прогулов, кроме того, заявив, что он не согласен с вынесенным приговором, вину не признает».

Однако несогласие не спасло подсудимого от новых неприятностей. Суд напомнил ему о том, что в случае злостного уклонения осужденного от отбывания обязательных работ они заменяются принудительными работами или лишением свободы. В данном случае суд пришел к выводу, что осужденный злостно уклонялся от отбывания наказания, так как он более двух раз в течение месяца прогулял обязательные работы без уважительных причин. Более того, отработал он всего один час. В результате не отбытое наказание в виде 459 часов обязательных работ постановлением суда было заменено на лишение свободы сроком на 57 дней, которые осужденный должен провести в колонии-поселении.

ИА «Орелград»