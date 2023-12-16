Лишнее коммунальное помещение в Дубках пустят с молотка

В Ливенском районе определились с планами приватизации.

Прогнозный план приватизации муниципального имущества утвержден в Ливенском районе на 2024 год. Решение было принято депутатами районного Совета. «Приватизация муниципального имущества Ливенского района в соответствии с настоящей программой приватизации призвана обеспечить повышение эффективности управления муниципальной собственностью Ливенского района», – говорится в решении парламентариев.

Впрочем, как и во многих других муниципальных образованиях Орловской области, в 2024 году план приватизации в Ливенском районе будет довольно скромным. В него включен всего один объект, а именно нежилое здание площадью 200,5 квадратных метра, расположенное в поселке Дубки. Его планируется пустить с молотка вместе с земельным участком, площадь которого составляет 543 квадратных метра.

Участок относится к категории земель населенных пунктов, разрешенное использование: коммунальное обслуживание. Причина приватизации указана как «излишнее, неиспользуемое имущество». Продать его предполагается на аукционе в первом-втором кварталах будущего года. Начальная цена имущества, утвержденная депутатами, составляет 725 тысяч рублей, из которых 688 тысяч – рыночная стоимость нежилого здания, а оставшиеся 37 тысяч рублей – рыночная стоимость земельного участка.

Как следует из преамбулы решения депутатов, программа приватизации на 2024 год направлена на усиление плановости, публичности и контроля в этой сфере. Кроме того, она призвана решить такие задачи, как: формирование условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Ливенского района; уменьшение бюджетных расходов на управление муниципальным имуществом; увеличение неналоговых поступлений в бюджет и покрытие его дефицита; – повышение эффективности деятельности хозяйствующих субъектов в рыночных условиях.

«Реализация указанных задач будет достигаться за счет принятия решений о способе, сроке и начальной цене подлежащего приватизации муниципального имущества Ливенского района на основании всестороннего анализа складывающейся экономической ситуации и конъюнктуры рынка, проведения независимой рыночной оценки имущества, соотнесения подлежащего приватизации объема муниципального имущества Ливенского района с возможностями рыночного спроса на него», – резюмируют авторы документа.

ИА «Орелград»