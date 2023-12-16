Во Мценске обследуют дома, в которых проживают инвалиды

Для обследования зданий и помещений создана специальная комиссия.

Глава города Мценска Николай Кочетаев утвердил план мероприятий по проведению обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды. Речь идет о помещениях, входящих в состав муниципального жилищного фонда. План мероприятий утвержден на весь на 2024 год в целях исполнения постановления правительства РФ «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов».

Следовать ему будет специально созданная муниципальная комиссия. На 2024 год в городе составят график обследования жилых помещений с учетом списков инвалидов и заявлений, поступивших в муниципальную комиссию от граждан. Речь в данном случае идет о просьбах самих инвалидов и их родственников о возможности приспособления жилых помещений и общего имущества МКД с учетом их потребностей. Например, подобным образом может быть решен вопрос с установкой пандуса в подъезде.

Проведение обследования жилья будет включать в себя и изучение документов, например, технического паспорта или технического плана дома, кадастрового паспорта и иных документов. Свой статус инвалиду придется доказать, но для этого хватит документов о признании гражданина инвалидом, в том числе выписки из акта медико-социальной экспертизы. Комиссия будет обязана проводить и визуальный осмотр жилья, в том числе с привлечением технических специалистов. При необходимости допускается проведение дополнительных обследований, в том числе испытаний несущих конструкций жилого дома.

Также документ предусматривает обязательное проведение бесед с инвалидами, которые сами лучше всех расскажут о том, какие именно приспособления в доме им хотелось бы увидеть. Завершающим этапом обследования является оценка необходимости и возможности приспособления жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме для обеспечения условий их доступности для инвалида. По итогам обследования обязательно должно быть вынесено заключение и составлен акт. Кстати, окончательное решение в каждом случае будет оставаться за главой города, которому комиссия будет передавать каждое свое заключение.

ИА «Орелград»