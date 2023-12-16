Орловцы стали реже жаловаться налоговикам

В Орле обсудили вопросы урегулирования налоговых споров.

Как сообщили в пресс-службе Управления ФНС России по Орловской области, судебные практики по налоговым спорам были рассмотрены на семинаре-совещании, которое прошло под председательством заместителя руководителя управления Жанны Чижовой. Также участники мероприятий подвели итоги досудебного урегулирования налоговых споров. Статистика по сравнению с предыдущим годом в этом отношении улучшилась.

В текущем году отмечено снижение общего количества жалоб. Об этом сообщила заместитель начальника правового отдела №1 управления Наталья Сосорева. По ее словам, за 10 месяцев 2023 года поступило 166 жалоб по налоговым спорам, что на 55 единиц или в 1,3 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По мнению Жанны Чижовой, сокращение числа споров с налогоплательщиками во многом зависит от качества налогового администрирования в подведомственных налоговых органах. Кроме того, работа налоговиков в данном направлении становится все более прозрачной.

«Для повышения информационной открытости работы Федеральной налоговой службы функционирует электронный сервис «Узнать о жалобе», – сообщили в пресс-службе УФНС. – С помощью данного сервиса налогоплательщики могут получить информацию о дате поступления обращения (жалобы) в налоговый орган, статусе, сроках рассмотрения, результатах рассмотрения обращения, включая реквизиты ответа. Для получения информации следует указать налоговый орган, которому адресовано обращение, выбрать тип заявителя, а также заполнить любой из поисковых реквизитов».

Резюмируя, Жанна Чижова обратила внимание участников совещания «на необходимость своевременного принятия установленных законом мер по надлежащему урегулированию конфликтных ситуаций и восстановлению нарушенных прав налогоплательщиков».

ИА «Орелград»