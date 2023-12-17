В Орле рецидивист соблазнил девушку и обворовал ее

За кражу денег мужчина получил немалый срок с отбыванием в колонии.

Как сообщает пресс-служба Северного районного суда города Орла, неоднократно судимый орловец может провести в колонии строгого режима еще 3 года. Приговором суда первой инстанции он был признан виновным в краже денежных средств с банковской карты своей знакомой. Примечательны обстоятельства совершенного преступления. Жертвой стала, по сути, случайная знакомая. Из материалов уголовного дела следовало, что в конце ноября 2022 года осужденный проводил время в одном из пивных баров областной столицы. Так он и познакомился с девушкой.

«После непродолжительного общения и распития спиртных напитков они продолжали вечер у него в гостях, – пояснили в пресс-службе районного суда. – Проснувшись утром, осужденный, убедившись, что потерпевшая еще спит, достал из ее сумки банковские карты и направился в ближайшие продуктовые магазины, где совершил ряд покупок для собственных нужд, оплачивая их банковскими картами последней».

В общей сложности рецидивист таким способом похитил с чужой банковской карты более 10 000 рублей. Причиненный девушке материальный ущерб был признан значительным. Отпираться преступник не стал. В судебном заседании он свою вину признал полностью и в содеянном раскаялся. Суду он пояснил, что причиненный материальный вред не возместил, однако извинился перед потерпевшей.

«По приговору суда орловец был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, – резюмирует пресс-служба Северного районного суда. – Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в судебной коллегии по уголовным делам Орловского областного суда».

ИА «Орелград»