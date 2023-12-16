Орловчанка убила собутыльника из-за оскорблений

Женщина призналась, что совершила бы убийство и в трезвом виде.

Уголовное дело об убийстве рассмотрел Орловский районный суд Орловской области. По итогам процесса местная жительница была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ. Она получила наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима и последующим с ограничением свободы на срок 1 год. Впрочем, приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Как сообщили в пресс-службе Орловского районного суда, преступление женщина совершила 6 мая 2023 года. В тот день она вместе со своим сожителем в его доме распивала спиртные напитки. Происходило это в пригородной деревне Красная Горка. Однако вскоре спиртное закончилось, и сожители вместе отправились в соседнюю деревню Полозовские Дворы за самогоном. Там они не только приобрели спиртное, но и встретили своего знакомого, который пригласил их к себе в гости.

Дома у этого знакомого весь день шло застолье. Присутствовали и другие гости. Один из них поссорился с подсудимой. Как описывает эти события суд, на почве употребления спиртного произошел словесный конфликт, в ходе которого гость стал оскорблять подсудимую, обзывать нецензурной бранью, на предложение женщины прекратить свое противоправное поведение не реагировал. Подсудимая к тому моменту тоже находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Не выдержав потока оскорблений, она схватила подвернувшийся кухонный нож и нанесла им один удар обидчику, который приелся в область грудной клетки. Удивительно, но пострадавший не отреагировал на это. Более того, он даже успел выпить еще рюмку самогона, но вскоре от полученной травмы скончался на месте происшествия. Женщина же вместе с сожителем перебрались на остановку общественного транспорта, чтобы отправиться домой, и на остановке в ожидании автобуса продолжили распивать спиртное.

«В судебном заседании подсудимая признала себя виновной в убийстве. Суду показала, что, находясь и в трезвом виде, она все равно совершила бы убийство», – отметили в пресс-службе суда. Гособвинитель просил назначить виновной наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с ограничением свободы на срок 1 год. Однако суд, выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, в том числе заключения экспертов, признал поведение потерпевшего обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой, и снизил запрошенный прокурором срок до 8 лет.

ИА «Орелград»