Орловцы за вознаграждение сдали более 50 единиц оружия

Добровольная сдача оружия в регионе оплачивается за казенный счет.

В Управлении Росгвардии по Орловской области подвели итоги деятельности подразделений центра лицензионно-разрешительной работы. Как сообщает пресс-служба силового ведомства, в целом в текущем году по программе добровольной сдачи незарегистрированного оружия, составных частей и боеприпасов на возмездной основе в подразделения лицензионно-разрешительной работы жители Орловской области сдали более 50 единиц оружия, 155 патронов и даже один снаряд времен Великой Отечественной войны. Сумма вознаграждения, выплаченного местным жителям, уже превысила 260 тысяч рублей.

В качестве одного из свежих примеров в Управлении Росгвардии привели случай из Орла. Местная жительница обратилась в отдел лицензионно-разрешительной работы с заявлением о сдаче незарегистрированного оружия, а именно гладкоствольного охотничьего ружья. Силовикам она рассказала, что нашла его случайно. Недавно женщина приобрела квартиру на улице Авиационной в Орле. Разбирая оставленные прежним хозяином вещи, она обнаружила охотничье ружье, которое лежало в одной из антресолей. О своей находке она сообщила в правоохранительные органы, чем обезопасила себя от возможных неприятностей.

«После получения результатов экспертизы будет принято решение о выплате заявительнице денежного вознаграждения в размере восьми тысяч рублей», – пояснил начальник отдела ЛРР Росгвардии по городу Орлу майор полиции Сергей Прилепский. Всего в Заводском районе города Орла, по данным Росгвардии, проживает более 2 тысяч человек, в собственности у которых находится порядка 3 тысяч различных единиц оружия. Непосредственно жители Заводского района в этом году сдали силовикам семь бесхозных единиц оружия и его составных частей.

Напомним, что жители Орловской области уже на протяжении многих лет имеют возможность получить денежную выплату, добровольно сдав незаконно хранящееся оружие. Финансируется проект за счет областного бюджета, ставки также утверждены правительством региона. Время от времени они актуализируются. Финансовая компенсация предусмотрена за сдачу боевого ручного стрелкового оружия, охотничьего и спортивного оружия, гладкоствольного оружия, газовых пистолетов, револьверов, самодельного огнестрельного оружия, детонаторов, взрывчатых веществ, пороха и боеприпасов. Отметим, что добровольно сдавшие оружие и боеприпасы граждане освобождаются от уголовной ответственности.

ИА «Орелград»