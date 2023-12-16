Орловские аграрии повысили цены

Месячная инфляция в сельскохозяйственном секторе превысила 3%.

В Орловской области в октябре 2023 года по сравнению с сентябрем 2023 года индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными организациями, составил 103,6 процента, в том числе в растениеводстве – 103,3 процента, в животноводстве – 104 процента. Такие данные приводит Орелстат в ежемесячном отчете о социально-экономическом развитии региона.

По оценке статистиков, на отчетную дату, то есть на начало ноября текущего года, хозяйствами всех категорий было намолочено свыше 3,8 миллиона тонн зерна, включая кукурузу (в первоначально-оприходованном весе показатель составил 108,9 процента по сравнению с началом ноября 2022 года), и 159,4 тысячи тонн семян подсолнечника (132,9 процента). Кроме того, было накопано 1,4 миллиона тонн сахарной свеклы (119,9 процента) и 264,4 тысячи тонн картофеля (121,6 процента), собрано 52,3 тысячи тонн овощей (95,3 процента).

«Монопольное положение в производстве зерна, свеклы сахарной и подсолнечника остается за сельскохозяйственными организациями, – отмечает Орелстат. – Ими произведено 77,8 процента всего зерна, 99,8 процента свеклы сахарной и 90,3 процента семян подсолнечника. Основными производителями картофеля и овощей традиционно выступают хозяйства населения, обеспечившие 63,4 процента собранного картофеля и 76,8 процента овощей».

Кстати, сельхозорганизациями было накопано 29,1 тысячи тонн «второго хлеба», или 162,1 процента к уровню прошлого года. С каждого гектара было получено в среднем по 313,1 центнера картофеля, или 125,8 процента по сравнению с 2022 годом. Кстати, к 1 ноября также было намолочено 639 тысячи тонн маслосемян против 417,6 тысячи тонн годом ранее, при средней урожайности 25,1 центнера с одного гектара против 21,1 центнера гектара в прошлом году.

ИА «Орелград»