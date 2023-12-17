Для орловских инвалидов сняли ограничения на бесплатных юристов

Возможности получения юридической помощи расширены и для многодетных семей.

В Орловской области вступили в силу поправки, внесенные в региональный закон «О регулировании отдельных правоотношений в сфере обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной юридической помощью». Они сняли некоторые ограничения в данной сфере. Поправки коснулись инвалидов III группы и членов семей, которые обладают региональным статусом многодетных. И те, и другие отныне имеют право на получение всех видов бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы.

Раньше они были в этом частично ограничены. Например, членам многодетных семей полагалась бесплатная помощь юристов только по вопросам, связанным с предоставлением мер социальной поддержки в рамках регионального закона «О статусе многодетной семьи Орловской области и мерах ее социальной поддержки». А инвалиды III группы могли рассчитывать на консультации только по вопросам, связанным с работой и пенсией, в частности: с отказом работодателя в заключении с ними трудового договора, по вопросам восстановления на работе, взыскания заработка, назначения, перерасчета и взыскания пенсий по инвалидности и пособий по временной нетрудоспособности. Обращаться к бесплатным юристам они могли и по вопросам медико-социальной экспертизы и реабилитации, но не более.

Теперь эти ограничения сняты. Кроме того, как уже рассказывал «Орелград», поправки в закон наделили правом на получение бесплатной юридической помощи граждан, постоянно проживающих на территории Украины, а также в российских регионах, в которых введены максимальный и средний уровни реагирования в соответствии с указом президента. В данном случае речь идет о тех, кто был вынужден покинуть свой дом и ради безопасности перебраться в Орловскую область. Напомним, что в рамках государственной системы на Орловщине бесплатную юридическую помощь оказывают адвокаты.

Кстати, как сообщили в региональном отделении Ассоциации юристов России, на днях прием граждан провели адвокаты Анна Грищенко, Юлия Сазонова и Вячеслав Сазонов – в рамках проекта «Правовая защита без границ», реализуемого при поддержке администрации губернатора и правительства Орловской области. За бесплатной юридической помощью в этот день обратились 13 жителей региона. «Были озвучены очень разные и важные вопросы: о назначении пенсии, о возмещении вреда в результате преступления, о предоставлении жилья и др.», – уточнили в Ассоциации.

ИА «Орелград»