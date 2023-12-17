Совет молодых депутатов получил новые задачи

Депутаты облсовета обновили условия работы своих молодых коллег.

Вступило в силе постановление Орловского облсовета народных депутатов, принятое на прошедшей сессии. Региональный парламентарии тогда внесли ряд поправок в «Положение о Совете молодых депутатов Орловской области», действующее с 2016 года. В последней редакции оно было утверждено 22 декабря 2021 года, и вот теперь в него включены новые пункты. В частности, был расширен спектр задач, над решением которых предстоит работать молодым депутатам.

В перечень добавлен «мониторинг реализации законодательства Российской Федерации и законодательства Орловской области в части обеспечения прав, свобод и законных интересов граждан, в том числе молодежи». Кроме того, молодежь теперь может в рамках своих полномочий заниматься организацией семинаров, круглых столов, конференций и иных мероприятий по направлению своей деятельности.

Согласно поправкам, количество заместителей председателя определяется общим собранием Совета. Избираются они также на заседании общего собрания Совета, по предложению председателя открытым голосованием. Решение принимается большинством голосов от общего числа членов Совета. Заместители избираются на срок полномочий Совета, но не более срока полномочий депутата, который получит такой статус.

Кстати, полномочия заместителей председателя Совета могут быть досрочно прекращены президиумом по предложению председателя. В этом случае молодым депутатам надо будет избрать новых зампредов. Аналогичные поправки внесены в отношении избрания и прекращения полномочий секретаря Совета. В числе других заметных изменений можно отметить перенос срока предоставления Советом молодых депутатов профильному комитету Орловского областного Совета народных депутатов отчета о своей деятельности. Раньше отчет требовалось представлять ежегодно в срок до 31 марта, теперь – в срок до 1 марта.

ИА «Орелград»