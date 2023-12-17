Суд признал законным штраф для банка от Орловского УФАС

Финансовую компанию наказали за рекламную рассылку.

В спорах Орловского УФАС России с «Росбанком» завершился очередной этап. Мы уже сообщали о том, что ранее комиссия антимонопольного органа признала неправомерной смс-рассылку с рекламой финансовых услуг без согласия абонента. И вот теперь, как пояснили в пресс-службе антимонопольного органа, жалобу банка на действия комиссии рассмотрел арбитражный суд города Москвы. Дело в том, что ранее орловское ведомство наложило на финансовую организацию административный штраф в размере 100 тысяч рублей.

«Поводом к возбуждению дела об административном правонарушении послужило обращение гражданина о поступлении на его абонентский номер звонка рекламного характера без предварительного согласия на получение рекламы, – сообщает антимонопольная служба. – Ранее решением Орловского УФАС России было установлено, что распространявшаяся информация является рекламой, так как направлена на продвижение определенных финансовых продуктов «Росбанка».

Речь шла о вкладах, накопительных счета и кредитах. Проблема заключалась в том, что надлежащего согласия абонента на получение указанной рекламы финансовых услуг у банка не было, а это противоречит требованиям действующего законодательства. По итогам рассмотрения административного дела и было вынесено постановление о привлечении организации к ответственности в виде штрафа. Однако она с этим не согласилась и оспорила действия антимонопольщиков в судебном порядке. Арбитражный суд города Москвы изучил доводы обеих сторон и отказал банку в удовлетворении его требований, тем самым подтвердив законность и обоснованность постановления Орловского УФАС.

ИА «Орелград»