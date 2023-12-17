Мировые суды удовлетворили 99,5% рассмотренных исков

17.12.2023 | 10:00 Важное, Закон и порядок, Новости

Ведомственную статистику привела председатель Орловского облсуда Елена Суворова.

Фото: ИА “Орелград”

В Орловской области по итогам работы судов за 2022 год и девять месяцев 2023-го окончено производством свыше 277 тысяч гражданских дел и материалов. Районными судами рассмотрено с удовлетворением заявленных требований свыше 20 тысяч гражданских дел, или 87 процента от числа дел, рассмотренных с вынесением решения. Мировыми судьями требования удовлетворены более чем по 200 тысячам дел, что составило 99,5 процента от общего количества рассмотренных по существу дел.

Такую статистику привела председатель Орловского областного суда Елена Суворова в своем интервью газете «Орловская правда», приуроченном к 30-летию Конституции Российской Федерации. По мнению Елены Суворовой, приведенные выше данные свидетельствуют о том, что подавляющее большинство граждан реально восстановили свои права посредством судебной защиты. Она также сообщила, что количество обращений граждан в рамках гражданского судопроизводства растет.

«По итогам отчетного периода более 220 тысяч орловцев в судебном порядке защитили свои права, в том числе возникающие из семейных, трудовых правоотношений, пенсионного, жилищного законодательства, связанные с землепользованием, наследованием имущества, социальными спорами, – отметила Елена Суворова. – Не ошибусь, если скажу, что судебная защита – это эффективное и порой единственное средство восстановления нарушенных прав. Именно в судебном процессе на основе состязательности и равенства сторон человек может полноценно защищаться, отстаивать свои права и законные интересы. Ведь главная задача суда – установить истину по делу, вынести справедливое решение».

ИА «Орелград»


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