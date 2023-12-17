Орловцам предложили общаться с приставами прямо из дома

Подать заявления, ходатайства и обращения можно через портал Госуслуг.

Управление Федеральной службы судебных приставов России по Орловской области напомнило жителям региона о том, что они могут обратиться к судебным приставам, не выходя из дома. Сделать это можно дистанционно, воспользовавшись, например, возможностями портала Госулуг. Более того, в текущем году орловцы подобным образом направили в УФССП уже свыше 106 тысяч заявлений, ходатайств и обращений. Кроме того, при помощи указанного сервиса должники и взыскатели могут направлять приставам объяснения, отводы и жалобы по исполнительному производству в электронной форме.

«Данный сервис освобождает граждан и юридических лиц от обмена бумажными документами и позволяет исключить личные визиты в структурные подразделения Управления, – уточнили в пресс-службе регионального УФССП. – С помощью сервиса должники могут проинформировать судебного пристава об оплате задолженности, оповестить об уважительных причинах, по которым исполнить требования исполнительного документа не представляется возможным».

Взыскатели могут подать заявление, чтобы ограничить определенные права должника до тех пор, пока тот не погасит свои обязательства. Это может быть, например, просьба об ограничении должнику выезда за границу или об ограничении его в специальном праве. Кроме того, взыскатель дистанционным способом может проверить «правильность взыскания денежных средств с неплательщика, передать информацию об имущественном положении должника».

«Воспользоваться получением данной услуги могут все пользователи, которые зарегистрированы на портале Госуслуг, – отметили в областной службе судебных приставов. – Для этого необходимо в каталоге «Услуги» войти во вкладку «Ведомства», в которой выбрать раздел «Федеральная служба судебных приставов», после чего перейти к услуге – «Подача заявлений, ходатайств, объяснений, отводов, жалоб в порядке подчиненности по исполнительному производству».

ИА «Орелград»