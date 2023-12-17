Порядок выдачи жилья жителям Херсона изменили в Орле

Поправки внесены приказом департамента социальной защиты, опеки и попечительства.

Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области внес изменения в собственный приказ, изданный в декабре 2022 года. Речь идет об утверждении «Порядка предоставления социальных выплат на приобретение жилых помещений на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов жителям г. Херсона и части Херсонской области, покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном порядке на территорию Орловской области на постоянное место жительства».

Так, в новой редакции изложены условия поддержки. Согласно ей социальная выплата предоставляется гражданам, отвечающим в совокупности целому ряду критериев. Во-первых, право на получение сертификатов имеют граждане, покинувшие место постоянного проживания в Херсоне или части Херсонской области (по перечню, утверждаемому правительством РФ) после 24 февраля 2022 года и прибывшие на территорию Орловской области на постоянное место жительства. Второе условие – граждане должны были до 1 декабря 2023 года включительно подать заявление на предоставление сертификата.

Также они должны были по состоянию на 24 февраля 2022 года быть зарегистрированы по месту жительства на территории Херсона или части Херсонской области (если при этом не были зарегистрированы по месту жительства на иной территории). У гражданина, достигшего возраста 14 лет, должен иметься паспорт гражданина РФ, для ребенка в возрасте до 14 лет обязательно свидетельство о рождении или нотариально заверенный перевод на русский язык свидетельства о рождении, выданного полномочным органом иностранного государства, с проставленной отметкой, подтверждающей наличие у ребенка гражданства РФ.

Кроме того, соискатели ранее не должны были реализовать право на обеспечение жилым помещением с использованием социальной выплаты или субсидии за счет средств бюджетной системы РФ. Несмотря на уточнение срока (до 1 декабря 2023 года включительно), документом установлено, что гражданин имеет право повторно подать заявление на получение выплаты до 29 декабря 2023 года включительно – после устранения оснований для отказа или после принятия департаментом решения об отмене ранее принятого решения о выдаче сертификата.

Еще один дополнительный пункт гласит, что наличие регистрации гражданина и членов его семьи по месту жительства в Орловской области для принятия решения о выдаче сертификата не требуется. Также согласно поправкам обработка заявлений граждан осуществляется департаментом с использованием автоматизированной информационной системы публично-правовой компании «Фонд развития территорий». Раньше для этого использовалась автоматизированная информационная система «Реформа ЖКХ». Уточнено и то, что социальная выплата предоставляется за счет средств указанного Фонда.

ИА «Орелград»