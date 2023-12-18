Орловскому губернатору запретили расширять штаты

Запрет установлен на случай, если прием новых чиновников нарушит нормы Бюджетного кодекса.

Губернатор и правительство Орловской области не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2024 году численности государственных гражданских служащих Орловской области и работников, замещающих должности в органах исполнительной государственной власти Орловской области, не являющиеся должностями государственной гражданской службы. Такой запрет установлен законом о бюджете региона на будущий год, который, напомним, депутаты Орловского облсовета недавно утвердили во втором чтении.

Однако есть определенное условие: указанный выше запрет действует только в случае, если увеличение численности работников областной администрации приведет к нарушению ограничений, установленных пунктом 3 статьи 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Таковы особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение полномочий органов государственной власти и содержание казенных учреждений Орловской области, официально утвержденные региональным парламентом.

К слову, оперативных данных о численности чиновников в открытом доступе нет, учитывая ограничения, связанные с осложнившейся геополитической ситуацией. Однако, согласно сведениям Орелстата, количество работников органов исполнительной власти в Орловской области увеличилось с 11 989 человек в 2017 году до 12 854 в 2021 году. Непосредственно в областной администрации из них в 2017 году работало 1177 человек, в 2021 году – 1305.

Впрочем, статистики отмечают, что в отчет за 2021 год по областной администрации были включены данные, которые ранее не учитывались, а именно сведения по аппаратам по обеспечению деятельности мировых судей. Иными словами, с 2021 года этих сотрудников начали учитывать в структуре органов исполнительной власти региона, а до 2021 года они включались в данные органов судебной власти. Соответственно, расчет темпов к предыдущему году за 2021 год нецелесообразен, говорят статистики. Таким образом, можно прийти к выводу, что среднестатистическая численность работников обладминистрации в последние пять-шесть лет держалась примерно на одном уровне, где-то около 1,2 тысячи человек.

К слову, на днях Андрей Клычков своим указом скорректировал структуру администрации губернатора. Из нее исключаются департамент внутренней политики и развития местного самоуправления и информационно-аналитическое управление. Указ вступит в силу с 1 января 2024 года.

ИА «Орелград»