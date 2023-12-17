Прокуратура проверила ФАПы и не нашла в продаже лекарств

По итогам проверки в суд было подано сразу несколько исковых заявлений.

Новосильский районный суд Орловской области обязал Новосильскую же центральную районную больницу организовать розничную торговлю лекарственными препаратами в подведомственных ей фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП). Как сообщили в пресс-службе суда, решения были вынесены по итогам рассмотрения сразу нескольких исковых заявлений, поданных местным прокурором. Ранее надзорное ведомство провело проверку, посетив села и проверив, как работают местные ФАПы.

Оказалось, что в фельдшерско-акушерских пунктах населенных пунктов Воротынцево, Большие Пруды, Петушки, Мужиково, Голунь, Кирики, Чулково и Селезнево не налажена розничная торговля лекарственными препаратами, необходимыми для оказания медицинской помощи. В ходе судебного разбирательства также было установлено, что ЦРБ не обеспечила предоставление фармацевтических услуг населению, проживающему в сельской местности.

«Судом было установлено, что деятельность по оказанию первичной медико-санитарной помощи на территории муниципальных образований Новосильского района осуществляется БУЗ «Новосильская ЦРБ» посредством ФАПов, являющихся структурными подразделениями медицинской организации и оказывающих первичную доврачебную медико-санитарную помощь населению в сельских населенных пунктах, – поясняет пресс-служба суда. – В число основных задач деятельности ФАПа входит реализация лекарственных средств и медицинских изделий в случае отсутствия на территории населенного пункта аптечных организаций».

Изучив материалы указанных дел, суд решил удовлетворить заявленные требования прокуратуры. Он обязал Новосильскую ЦРБ в течение от шести до девяти месяцев с момента вступления решений в законную силу организовать в ФАПах розничную торговлю лекарственными препаратами. Впрочем, вынесенные в первой инстанции решения пока еще в законную силу не вступили и могут быть обжалованы в вышестоящей инстанции.

По мнению суда, «отсутствие должного уровня организации розничной торговли лекарственными препаратами в вышеуказанных населенных пунктах существенным образом нарушает конституционное право граждан на охрану здоровья и доступную медицинскую помощь, влечет возникновение значительных неудобств, временных и материальных затрат, связанных с необходимостью приобретения лекарственных средств в отдаленных местах, создает реальную угрозу жизни и здоровью жителей сельских поселений и иных лиц, оказавшихся на их территории».

ИА «Орелград»