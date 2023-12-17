Работникам лесной отрасли подняли зарплаты

Постановление об этом издало правительство Орловской области.

Правительство Орловской области внесло изменения в действующее с 2018 года «Положение об оплате труда работников казенных учреждений Орловской области – лесничеств». Кроме того, документ касается оплаты труда работников автономных и государственных учреждений, подведомственных региональному управлению лесами. Примечательно, что поправки были внесены в декабре, однако распространяются они на ранее возникшие правоотношения. Иными словами, с 1 октября 2023 года постановлением правительства были увеличены размеры должностных окладов работников казенных и автономных учреждений Орловской области, подведомственных управлению лесами, а также руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров данных учреждений.

«В частности, размер должностного оклада бухгалтера увеличен с 5350 рублей до 5644 рублей, государственного инспектора по охране леса, инженера-лесопатолога – с 5237 рублей до 5525 рублей, инженера-лесопатолога 2-й категории, участкового лесничего – с 6470 рублей до 6826 рублей, механика – с 4299 рублей до 4535 рублей, директора – с 9181 рубля до 9686 рублей, заместителя директора – с 8266 рублей до 8721 рубля, главного бухгалтера – с 6425 рублей до 6778 рублей», – подсчитали специалисты компании «Кредитал+», производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс.

Еще одно новое постановление правительства связано с оплатой труда тех работников, которые работают с государственной тайной. В частности, установлен должностной оклад специалиста по мобилизационной работе и ведению секретного делопроизводства – в размере 11 102 рубля. Согласно изменениям, внесенным в региональную нормативно-правовую базу, надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны».

ИА «Орелград»