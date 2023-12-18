Бастрыкин отреагировал на видео орловской пенсионерки

Женщина пожаловалась на поведение своего адвоката.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки, которая проводится после видеообращение пожилой орловчанки. Об этом сообщается в официальных соцсетях ведомства.

Там же, в виде комментария к одной из записей, было опубликовано и само видео. Женщина обратилась к Бастрыкину лично.

По её словам, в минувшем году она воспользовалась услугами одного из адвокатов (тоже жителя нашей области). Действуя по её доверенности, он продал имущество, которое пенсионерка унаследовала после кончины родителей и супруга. Как считает женщина, адвокат не передал ей всю положенную сумму вырученных денежных средств.

На данный момент СУ СК России по Орловской области начало проверку. «В рамках проводимых следственных и процессуальных действий… выясняются имеющие значение обстоятельства», – пояснили в Управлении.

ИА «Орелград»