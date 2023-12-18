На Орловщине запланировали 1500 новогодних мероприятий

Об этом объявили в областном правительстве.

О планах рассказала руководитель Департамента культуры Орловской области Наталья Георгиева.

Так, в Орловском музыкальном колледже стартовал фестиваль «Рождественские вечера» – цикл из семи концертов с участием преподавателей и студентов. Все четыре театра Орла готовят праздничные спектакли и интермедии. Новогодние представления для детей (в том числе, музыкальная сказка «Василиса Прекрасная») запланированы в Орловской государственной филармонии.

В концертном зале Орловского областного центра народного творчества состоится новогодний утренник-представление «Чудеса случаются». Данная программа организована для детей участников специальной военной операции.

Также утренники и ёлки состоятся в музеях и библиотеках области.

Театрализованные представления и концертные программы готовят муниципальные учреждения культуры. Эти мероприятия пройдут, в том числе, на открытых площадках – на центральных площадях городов и райцентров области. В Орле городские культучреждения запланировали около 60 мероприятий.

Музей-заповедник Спасское-Лутовиново предлагает орловцам традиционный новогодний марафон, включающий экскурсию при свечах по Дому Тургенева и святочные посиделки. Парк-отель «Мечта» организует для детей «Терем Деда Мороза». Православный центр «Вятский Посад» подготовит программу к празднику Рождества.

Также новогодние торжества пройдут в Пунктах временного размещения граждан. Кроме того, в рамках некоторых мероприятий, организованных театрами и музеями области, все желающие смогут поздравить с праздниками участников СВО и перечислить средства на счёт регионального благотворительного фонда.

Интересно, что мероприятия пройдут не только в пределах Орловской области. Так, в честь праздника Орловская государственная филармония покажет музыкальные спектакли детям в Доме культуры Троицкого района Луганской Народной Республики.

Кроме того, с 21 декабря цикл новогодних и рождественских мероприятий пройдёт в Москве на Международной выставке-форуме «Россия», в которой участвует и наша область. Здесь запланированы интерактивы, мастер-классы, конкурсы. Также представления со сказочными персонажами покажет Орловский театр кукол.

ИА «Орелград»