Частица Гроба Господня появилась в Орле

Святыню в дар получил Богоявленский собор.

Митрополит Орловский и Болховский Тихон передал Богоявленскому собору города Орла в дар икону «Христос во гробе» с частицей Гроба Господня. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии Русской Православной Церкви. Церемония передачи святыни прошла по окончании богослужения: митрополит Тихон возглавил Божественную литургию в Богоявленском соборе в день памяти великомученицы Варвары и святителя Геннадия, архиепископа Новгородского.

«Архипастырю сослужили благочинный храмов Центрального округа и настоятель Богоявленского собора протоиерей Василий Иванов, руководитель информационно-аналитического отдела Орловской епархии иерей Алексей Лаушкин и клирики собора, – уточнили в митрополии. – По окончании богослужения Владыка Тихон передал Богоявленскому собору в дар икону «Христос во гробе» с частицей Гроба Господня».

Ранее в митрополии сообщали, что в Иоанно-Крестительском храме города Орла были обнаружены 50 рушников с вековой историей, созданные в конце 19 – начале 20 веков. О необычной находке настоятель прихода протоиерей Владимир Сергеев рассказал областному телевидению. По его мнению, рушники могли оказаться там, где их нашли, в 1960-х годах. В то время закрывался Богоявленский собор, и архиерейская кафедра была организована в Иоанно-Крестительском храме, куда и сносились все старинные предметы. Кстати, выставку найденных рушников в Орловской епархии планируют организовать в начале 2024 года, ознакомиться с ней смогут все желающие.

ИА «Орелград»