Орловскую экспозицию назвали самой уютной на выставке «Россия»

Стало известно, почему орловская экспозиция полюбилась посетителям ВДНХ.

Генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова отметила, что орловская экспозиция полюбилась посетителям ВДНХ. Об этом сообщили в Орловском областном центре народного творчества. В учреждении пояснили, что орловская экспозиция полюбилась посетителям за возможность уединиться, устав от большого потока людей, отдохнуть на скамейке и полистать хорошие книги.

«Наш стенд также предлагает множество активностей: на текущей неделе посетители выставки попробуют собрать спилс-карты Орловской области и России, – говорят в Центре. – В предновогоднюю неделю можно будет увидеть интерактивный спектакль с участием традиционных новогодних персонажей: Деда Мороза, Снегурочки, Снежной Королевы, Карабаса-Барабаса, Красной Шапочки, Волка и Зайца. В рамках спектакля предусмотрено активное взаимодействие со зрителями, проведение тематических мастер-классов по изготовлению тряпичных кукол, новогодних открыток, писем Деду Морозу, новогоднего реквизита».

Тем временем, в самого Орловского областного центра народного творчества прошло несколько любопытных предновогодних мероприятий. В частности, народный мастер Орловской области Валентина Черногорова рассказала студентам института педагогики и психологии ОГУ имени И.С. Тургенева о том, что такое Орловский спис и как он связан с морозными узорами на окнах. В рамках встречи студентам помогли освоить технику вышивания бранок Орловского списа, чтобы изготовить уникальные новогодние сувениры.

Кроме того, в Орловском областном центре народного творчества участники этно-урока «Сарафан – понева» обрядились в традиционные народные костюмы Орловской области XIX – начала XX века. Студентки все того же института педагогики и психологии примерили поневу, сарафан, кичку, рубахи и оценили подлинную красоту народного русского костюма, а также узнали о быте и традициях наших предков. В Центре отметили, что такую возможность они получили в рамках мероприятия по программе «Пушкинская карта».

ИА «Орелград»