Инспекция труда в Орле договорилась с профсоюзами

Стороны заключили трехлетнее соглашение о сотрудничестве.

В Орле соглашение о взаимодействии заключили Государственная инспекция труда и Орловская областная организация профсоюза работников жизнеобеспечения. Как сообщили в инспекции, документ своими подписями скрепили руководитель этого ведомства Сергей Авдеев и председатель профсоюзной организации Вячеслав Коцепчук. Соглашение предусматривает взаимное сотрудничестве в сфере обеспечения соблюдения трудовых прав граждан. Оно уже вступило в силу и будет действовать до 15 декабря 2026 года.

«Стороны разработали данный документ в соответствии с положениями ТК РФ и Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», – сообщили в Государственной инспекции труда в Орловской области. – Руководители отметили особую важность эффективного контроля за исполнением конституционных прав работников в области социально-трудовых отношений и охраны труда».

Как следует из текста соглашения, стороны договорились взаимодействовать, в том числе, при проведении контроля за соблюдением трудового законодательства, причем деловые контакты в данном случае также предусматривают обмен необходимой информацией. Также они договорились совместно разрабатывать и проводить мероприятия в целях предупреждения, выявления и устранения нарушений трудовых прав работников.

Документом также предусмотрено проведение совместных совещаний и совместных консультаций, в том числе для урегулирования коллективных трудовых споров. Стороны договорились строить свои отношения на основе равенства, открытого и честного партнерства, защиты взаимных интересов. При этом они приняли на себя обязательства принимать все необходимые меры по защите охраняемой законом тайны – государственной, коммерческой, служебной и иной тайны, ставших им известными при осуществлении своих полномочий.

ИА «Орелград»