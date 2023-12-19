В Орловской области оценили производство яиц

Показатели работы птицеводческой отрасли выросли по сравнению с прошлым годом.

О состоянии животноводства и птицеводства в сельскохозяйственных организациях Орловской области по итогам января-ноября 2023 года сообщил Орелстат. Аналитики подсчитали, что за одиннадцать месяцев текущего года этой категорией сельхозтоваропроизводителей региона было произведено 17,3 миллиона штук куриных яиц, или ровно на 1 процент больше, чем за аналогичный период предыдущего года. В птицеводческих организациях от одной курицы-несушки за отчетный период времени было получено в среднем по 218 яиц.

Отметим, что рост показателей работы отрасли зафиксирован на фоне сообщений о резком подорожании куриных яиц в торговых сетях, причем тенденция роста цен наблюдается не только в Орловской области. Между тем, местные производители увеличивают показатели своей работы уже не первый месяц. По подсчетам Орелстата, в октябре 2023 года в регионе сельхозорганизациями было произведено 3,5 миллиона штук куриных яиц, а в январе-октябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сельхозорганизациям удалось нарастить объемы производства яиц куриных – на 0,8 миллиона штук.

Что касается других показателей работы аграрного сектора, то за одиннадцать месяцев текущего года сельхозорганизации Орловской области произвели 267,5 тысячи тонн скота и птицы на убой в живом весе, или 110,8 процента к уровню января-ноября 2022 года, и 104,5 тысячи тонн молока, или 101,9 процента. Объемы производства мяса (в живом весе) выросли по следующим видам скота: свиней – на 21,1 процента, овец – на 0,6 процента.

«В среднем от одной коровы в сельхозорганизациях Орловской области надоено 6064 кг молока, что на 209 кг больше прошлогоднего показателя, самый высокий надой зафиксирован в Верховском районе, – следует из информации Орелстата. – По состоянию на 1 декабря 2023 года стадо крупного рогатого скота сельхозорганизаций насчитывало 128,9 тысячи голов (105,4 процента к 1 декабря 2022 года), в том числе коров – 34,3 тысячи (100,2 процента); свиней – 1,194 миллиона голов (101,7 процента), овец – 2,4 тысячи голов (82,3 процента) и птицы – 2,114 миллиона голов (111,6 процента)».

ИА «Орелград»