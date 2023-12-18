На мэра Орла пожаловались в Генпрокуратуру и СК

Орловец подозревает Парахина в нарушениях закона о выборах.

Максим Сушков, экс-руководитель избирательной комиссии Советского района Орла, подал заявления в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет России. Орловец лично посетил приёмные этих ведомств в Москве. Об этом сам Сушков рассказал на своём YouTube-канале.

Как считает орловец, мэр Юрий Парахин нарушил российское законодательство в ходе выборов в облсовет, проходивших в 2021-м году.

Кроме того, Сушков недоволен тем, что ему не дали ознакомиться с результатами доследственной проверки, ранее проведённой по данному поводу. По его словам, основанием для отказа стало то, что он не является заявителем по данному материалу.

«Теперь уже столичным следователям предстоит разобраться, почему материалы проверки по-прежнему недоступны для меня, а значит, и вас, моих телезрителей. Дорогу осилит идущий и для достижения цели важно двигаться к ней не сдаваясь. Моя цель – добиться справедливой ответственности за попытки электоральных фальсификаций в 2021-м году», — заявил Сушков.

ИА «Орелград»