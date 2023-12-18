На мэра Орла пожаловались в Генпрокуратуру и СК

18.12.2023 | 15:09 Новости, Политика

Орловец подозревает Парахина в нарушениях закона о выборах.

Здание Генпрокуратуры РФ. Фото: wikimapia.org / kkv1970

Максим Сушков, экс-руководитель избирательной комиссии Советского района Орла, подал заявления в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет России. Орловец лично посетил приёмные этих ведомств в Москве. Об этом сам Сушков рассказал на своём YouTube-канале.

Как считает орловец, мэр Юрий Парахин нарушил российское законодательство в ходе выборов в облсовет, проходивших в 2021-м году.

Кроме того, Сушков недоволен тем, что ему не дали ознакомиться с результатами доследственной проверки, ранее проведённой по данному поводу. По его словам, основанием для отказа стало то, что он не является заявителем по данному материалу.

«Теперь уже столичным следователям предстоит разобраться, почему материалы проверки по-прежнему недоступны для меня, а значит, и вас, моих телезрителей. Дорогу осилит идущий и для достижения цели важно двигаться к ней не сдаваясь. Моя цель – добиться справедливой ответственности за попытки электоральных фальсификаций в 2021-м году», — заявил Сушков.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования