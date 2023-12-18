В Орле обновили дорожные знаки на «мосту глупости»

Допустимая высота транспорта существенно снизилась.

Напомним, речь идёт об арке Александровского моста, в которой постоянно застревает грузовой транспорт (в основном, фургоны). За объектом прочно закрепилось народное название «мост глупости».

Ранее над аркой установили дорожный знак, запрещающий проезд транспортных средств высотой от трёх метров. Однако из-за её полукруглой формы эта мера оказалась не вполне эффективной – многие автомобили всё равно касались моста углами своих кузовов.

Как рассказал в соцсетях депутат городского совета Сергей Швалов, на то, чтобы внести необходимые изменения в схему дорожного движения, ушло два года. Однако документы поправили – допустимую высоту транспорта снизили с трёх метров сразу до 1,7 метра. Теперь это ясно обозначили и для водителей.

«Новые дорожные знаки, конечно, полностью не исключают возможности повторения здесь аналогичных происшествий. Но, уверен, происходить они будут гораздо реже», – высказался Швалов.

ИА «Орелград»