Орловец угрожал полицейским, но не смог зарядить ружьё

Его оштрафовали на 100 тысяч.

Уголовное дело рассматривал суд Покровского района. Местный житель обвинялся в угрозе применения насилия к сотрудникам полиции.

Инцидент произошёл в сентябре текущего года. Полицейские прибыли на место, реагируя на сообщение, поступившее в дежурную часть. Сотрудники МВД потребовали от орловца предъявить документы. Однако он отреагировал на это своеобразно – возможно, потому, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина начал угрожать полицейским применением насилия. При этом он держал в руках охотничье ружьё и пытался зарядить в него патроны.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя и оштрафовал орловца на 100 тысяч рублей. Кроме того, у него изъяли ружьё. Оружие передали в Управление Росгвардии по Орловской области.

Пока что приговор районного суда не вступил в законную силу, уточнили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»