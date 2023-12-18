Орловец угрожал полицейским, но не смог зарядить ружьё

Его оштрафовали на 100 тысяч.
Уголовное дело рассматривал суд Покровского района. Местный житель обвинялся в угрозе применения насилия к сотрудникам полиции.
Инцидент произошёл в сентябре текущего года. Полицейские прибыли на место, реагируя на сообщение, поступившее в дежурную часть. Сотрудники МВД потребовали от орловца предъявить документы. Однако он отреагировал на это своеобразно – возможно, потому, что находился в состоянии алкогольного опьянения.
Мужчина начал угрожать полицейским применением насилия. При этом он держал в руках охотничье ружьё и пытался зарядить в него патроны.
Суд согласился с мнением государственного обвинителя и оштрафовал орловца на 100 тысяч рублей. Кроме того, у него изъяли ружьё. Оружие передали в Управление Росгвардии по Орловской области.
Пока что приговор районного суда не вступил в законную силу, уточнили в прокуратуре Орловской области.
ИА «Орелград»