Орловец угрожал полицейским, но не смог зарядить ружьё

18.12.2023 | 17:03 Закон и порядок, Новости

Его оштрафовали на 100 тысяч.

Фото: Управление Росгвардии по Орловской области (иллюстративное)

Уголовное дело рассматривал суд Покровского района. Местный житель обвинялся в угрозе применения насилия к сотрудникам полиции.

Инцидент произошёл в сентябре текущего года. Полицейские прибыли на место, реагируя на сообщение, поступившее в дежурную часть. Сотрудники МВД потребовали от орловца предъявить документы. Однако он отреагировал на это своеобразно – возможно, потому, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина начал угрожать полицейским применением насилия. При этом он держал в руках охотничье ружьё и пытался зарядить в него патроны.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя и оштрафовал орловца на 100 тысяч рублей. Кроме того, у него изъяли ружьё. Оружие передали в Управление Росгвардии по Орловской области.

Пока что приговор районного суда не вступил в законную силу, уточнили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования