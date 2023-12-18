Пациентов орловских медучреждений кормили сомнительной продукцией

Нарушения выявил Россельхознадзор.

Ведомство отобрало 28 образцов животноводческой продукции в семи учреждениях здравоохранения Орловской области. Целых 18% проб не прошли проверки по микробиологии и фальсификации. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

В частности, в трёх пробах творога от местного производителя «Торговый дом», нашли дрожжи. Их брали в больницах Семашко и Боткина, а также в областной психиатрической больнице.

Также в последнем учреждении в пробе «Крестьянского» сладко-сливочного масла, выпущенного курским ООО «Милко», обнаружили сорбиновую кислоту и говяжий жир. При этом в больнице Семашко в «Российском» сыре, произведённом петербургским ООО «Свирида, нашли растительные жиры.

Россельхознадзор выдал производителям требования об устранении нарушений и объявил им предостережения. Кроме того, ранее выданные четыре декларации о соответствии признаны недействительными. Также о находках проинформировали прокуратуру, владельцев продукции (то есть сами учреждения) и её поставщиков.

Всего с начала текущего года нарушения выявлены у восьми (из четырнадцати) производителей и у пяти (из восьми) поставщиков животноводческой продукции, которые работают с медицинскими учреждениями Орловской области.

ИА «Орелград»