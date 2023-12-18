СМИ сообщили о драке с участием директора ФК «Орёл»

18.12.2023 | 17:32 Новости, Происшествия

Опубликовано видео происшествия.

Фото: newsorel.ru

Информацию разместил портал «Орловские новости». На видео запечатлена потасовка двоих мужчин – очевидно, она происходила в летнее время. По данным портала, всё случилось на стадионе Ленина.

СМИ идентифицирует одного из мужчин как Никиту Фурсина, директора ФК «Орёл», второго – как Олега Милюкова, детского тренера. Визуально оба фигуранта вполне совпадают с героями видео.

На записи видно, что источником физической агрессии является «предположительный Фурсин». Второй участник потасовки, в основном, лишь отбегает и обороняется.

Отметим, что мужчины сильно разнятся по возрасту – на данный момент Фурсину исполнилось 40 лет, Милюкову – 54. До того, как стать директором орловского клуба, Фурсин выступал как действующий футбольный игрок (полузащитник), причём не только в России, но также в Белоруссии и Армении. В частности, он выступал за курский «Авангард» и воронежский «Факел».

ИА «Орелград»


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